Fransa’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 314 kişi öldü

HASTANELERDE 2 bin 881’i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 240 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1440 artışla 179 bin 87’ye ulaştı. Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Katoliklerin dini bayramı Noel’de Kovid-19’un yayılmasını önlemek için öğrencilerin perşembe ve cuma günlerinin mümkünse okula gitmemesi gerektiğini belirtti. Castex, Noel’de ailelerin bir araya geleceği için Fransızlara öncesinde evlerinde bir süre izole olmaları tavsiyesinde bulundu. TEDBİRLER GEVŞETİLDİ

Fransa genelinde Kovid-19 nedeniyle 30 Ekim’den bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün kaldırıldı. Bunun yerine ülkede bu akşamdan itibaren 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İnsanlar bu saatlerde ancak işe veya sağlık kuruluşlarına gitmek dışarı çıkabiliyor. Fransızların, dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığı’nın sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 135 euro para cezası kesilecek. Temel ihtiyaç ürünlerinin satılmadığı mağazalar 28 Kasım’da hizmete açılmıştı. Kafe ve restoranlar, salgının seyrine göre 20 Ocak’ta açılabilir.