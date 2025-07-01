Fransa’da sigara yasağı genişletildi

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Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, yasağa uymayanlar için 135 Euro para cezası öngördüklerini açıkladı. Ancak bu cezanın uygulama detayları henüz netleşmedi.

Bakan Vautrin, yasağın özellikle gençleri korumak amacıyla getirildiğini vurguladı: "Sigara içenlerin yüzde 90'ı 18 yaşından önce başlıyor. 2032'ye kadar 'tütünsüz bir nesil' yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Yeni düzenleme, e-sigara kullanımını kapsamıyor. Ayrıca, restoran ve kafelerin açık alanlarında sigara içmek hala serbest.

Ülkede günlük sigara içenlerin oranı 2000'de yüzde 30 iken, 2023'te yüzde 25'in altına düştü. Tütün ürünleri satışları da son yıllarda azalma eğiliminde. Ankete göre, Fransızların yüzde 62'si yeni yasağı destekliyor.

Fransa'da her yıl, 75 bin kişi direkt sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. 5 bin kişi ise pasif içicilik kurbanı oluyor. Daha önce, okul bahçeleri, toplu taşıma araçları, kapalı kamuya açık alanlar, oyun parkları ve çocuklu arabalarda sigara içmek yasaktı. Uymayanlara 750 Euro ceza kesiliyor.