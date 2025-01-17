Fransa’da Samet Bozkurt cinayeti Türkler toplumunu yasa boğdu!

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SAMET Bozkurt, döner lokantası önünde çıkan bir arbede sırasında göğsünden ağır yaralandı. Olay yerinde kritik durumda olan Bozkurt, yakınları tarafından Givors Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerde yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki saldırgan ile Samet Bozkurt arasında yaklaşık dört yıl öncesine dayanan bir husumet bulunuyordu. 14 Ocak Salı akşamı Jean Ligonnet Caddesi’nde karşılaşan iki taraf arasında yeniden bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle saldırgan, olay yerine silahla dönerek Bozkurt’a ateş açtı. Göğsünden yaralanan Bozkurt, aldığı yaraların etkisiyle hayatını kaybetti.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Olayın ardından saldırgan kısa bir süre sonra karakola giderek teslim oldu ve cinayeti işlediğini itiraf etti. Şu anda polis gözetiminde tutulan zanlı, mahkemeye çıkarılmayı bekliyor. Samet Bozkurt’un vefatı, Lyon ve çevresindeki Türk toplumunda büyük bir üzüntü yarattı. Lyon Türk Kültür Derneği, Bozkurt ailesine başsağlığı dileklerini ileterek vatandaşları itidalli olmaya ve sağduyulu davranmaya davet etti. Fransa’daki Türk toplumu, bu tür üzücü olayların tekrarlanmaması adına gençleri sağduyulu olmaya ve aralarındaki sorunları barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.