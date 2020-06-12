Fransa’da sağlık çalışanlarından danslı protesto

SAĞLIKÇILAR, giydikleri beyaz önlük ve mavi kıyafetleriyle şarkı eşliğinde dans etti. Hükümetten, hastanelere ayrılan fonların arttırılmasını ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu. Çevredeki vatandaşlarında protestoya destek verdiği görüldü. Gösterilerin sona ermesinin ardından protestocular olaysız bir şekilde dağıldı.