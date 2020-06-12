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Avrupa
İHA / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 12.06.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Fransa’da sağlık çalışanlarından danslı protesto

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Fransa’da sağlık çalışanlarından danslı protesto
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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Robert Debre Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları, kötü çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla hastane önünde danslı protesto gerçekleştirdi.

SAĞLIKÇILAR, giydikleri beyaz önlük ve mavi kıyafetleriyle şarkı eşliğinde dans etti. Hükümetten, hastanelere ayrılan fonların arttırılmasını ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu. Çevredeki vatandaşlarında protestoya destek verdiği görüldü. Gösterilerin sona ermesinin ardından protestocular olaysız bir şekilde dağıldı.

 

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