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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Fransa’da sağlık çalışanları yine sokaklarda

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Fransa’da sağlık çalışanları yine sokaklarda
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Fransa’da başkent Paris ve çeşitli kentlerde sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı. Paris’te 5’inci bölgede toplanan eylemciler, Sağlık Bakanlığı’na kadar yürüdü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

ÇALIŞMA koşullarına ve hastanelerdeki imkanların yetersizliğine tepki gösteren eylemciler, maaşların 300 Euro artmasını talep etti. Göstericiler, yaşanan sorunların giderilmesi için hükümete acil harekete geçme çağrısı yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi. Paris’in yanı sıra Toulouse, Bordeaux, Strazburg ve Nantes gibi kentlerde gösteriler düzenlendi. İki hafta önce de ülke genelinde eylemler yapan sağlık çalışanları, 1 yıldan fazla süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı bekliyor.

Fransa’da sağlık çalışanları yine sokaklarda

Fransa’da sağlık çalışanları yine sokaklarda

Fransa’da sağlık çalışanları yine sokaklarda

 

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