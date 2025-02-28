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Fransa’da Ramazan Ayı Fuarı 1 Mart’ta açılacak

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#Fransa#Ramazan Ayı Fuarı#Diyanet İşleri Türk İslam Birliği
Fransa’da Ramazan Ayı Fuarı 1 Mart’ta açılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 09:58

Fransa’nın Strazburg kentinde geleneksel hale gelen Ramazan Ayı Fuarı’nın beşincisi 1 Mart’ta açılacak.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden (DİTİB) yapılan açıklamada, Strazburg Din Hizmetleri Ataşeliği işbirliğiyle düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca hizmet verecek fuar için hazırlıkların büyük oranda tamamlandığı bildirildi. Strazburg DİTİB yerleşkesinde gerçekleştirilecek fuarda, Türk İslam sanatlarından telkari, cam üfleme, ebru, hat, çini, ahşap oyuncak ve sedefkarlık gibi sanatların icra edildiği ve Türk mutfağının tanıtıldığı 60 standın yer alacağı belirtilen açıklamada, bu yıl 5’inci düzenlenecek fuarın günde yaklaşık 2 bin ziyaretçiyi ağırlamasının beklendiği kaydedildi.

‘DOSLUK KÖPRÜLERİ KURMAYI HEDEFLİYORUZ’
Açıklamada ifadelerine yer verilen Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Yüksel, Ramazan Ayı Fuarı’nın hem dini hem de sosyokültürel anlamda “büyük bir önem” taşıdığını ifade etti. Yüksel, bu etkinlikle Türk kültürü ve değerlerini tanıtmanın yanı sıra farklı topluluklar arasında dostluk köprüleri kurmayı hedeflediklerini belirtti.

 

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#Fransa#Ramazan Ayı Fuarı#Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

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