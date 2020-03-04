Fransa’da panik! 8 bin 300 maske çalındı
Ülke genelinde 220’den fazla koronavirüs vakasının bulunduğu Fransa’da sağlık kurumları, halkı sık sık virüsten nasıl korunması gerektiği üzerine bilgilendirme yaparken, 2 bini Marsilya’daki hastaneden olmak üzere ülke genelindeki hastanelerden korunma amaçlı kullanılan 8 bin 300 maskenin çalındığı açıklandı.
POLİSİN maske hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattığı duyuruldu. Marsilya’daki Conception Hastanesi’nden 2 bin olmak üzere toplam çalınan maske ve virüse karşı el temizliğinde kullanılan özel sıvıların, yasa dışı yollarla satılacağı tahmin ediliyor.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, devletin koruyucu maske stoklarına ve üretimine el koyduğunu açıkladı. Macron, el konulan maskelerin devlet tarafından sağlık personeli, profesyoneller ve korona virüsüne yakalanan hastalara verilmek üzere el konulmuş olduğunu belirtti.
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