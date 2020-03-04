Fransa’da panik! 8 bin 300 maske çalındı

POLİSİN maske hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattığı duyuruldu. Marsilya’daki Conception Hastanesi’nden 2 bin olmak üzere toplam çalınan maske ve virüse karşı el temizliğinde kullanılan özel sıvıların, yasa dışı yollarla satılacağı tahmin ediliyor.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, devletin koruyucu maske stoklarına ve üretimine el koyduğunu açıkladı. Macron, el konulan maskelerin devlet tarafından sağlık personeli, profesyoneller ve korona virüsüne yakalanan hastalara verilmek üzere el konulmuş olduğunu belirtti.