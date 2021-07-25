Fransa’da orman yangınında 850 hektarlık alan zarar gördü

Aude’ye bağlı Moux kenti yakınlarındaki ormanlık alanda öğleden sonra başlayan yangın giderek yayıldı. Tehlike nedeniyle 120 kişinin evlerinden tahliye edildiği yangında şu ana kadar 850 hektarlık alan zarar gördü. Alevlere 900’den fazla itfaiyeci, 10’dan fazla uçak ve helikopterle müdahale ediliyor. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alevlere müdahale eden itfaiyecilere desteğini paylaştı.

