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Avrupa
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

Fransa’da öğretmenler ‘Kovid-19’ grevine gidiyor

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Fransa’da öğretmenler ‘Kovid-19’ grevine gidiyor
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Fransa’da eğitim sendikaları, koronavirüs salgını nedeniyle bugün öğretmenleri greve çağırdı.

ÜLKE genelinde en az 5 sendikanın destek vereceği greve, öğretmenlerin yüzde 30’a yakınının katılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda maske ve dezenfektan harici tedbir almamasına tepki gösteren sendikalar, sınıf mevcutlarının yarıya düşürülmesi, yüz yüze ve uzaktan eğitimin dönüşümlü yapılmasını istiyor. Fransa’da Kovid-19 salgını nedeniyle bir hafta önce tam gün sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına rağmen okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştı

 

 

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