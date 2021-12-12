Fransa’da Müslüman mezarlığına saldırı

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SALDIRIDA, 10’dan fazla mezar taşının tahrip edildiği, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Son yıllarda Fransa’da Müslümanlara karşı nefret eylemlerinin arttığı belirten DİTİB Fransa Genel Merkezi’nin yaptığı açıklamada şöyle denildi: “Müslümanlara ait mezar alanına saldırı gerçekleştiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması konusunda güvenlik güçlerine güveniyor, destek veren tüm kamu yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her canlının hayat hakkı olduğu gibi sevdiklerimizi ebediyete uğurladığımız mezarlıklar da şüphesiz saygıyı hak etmektedir. Vandalizmin buralara kadar uzanması üzüntü verici olsa da bu tür hareketlerin Fransa’yı temsil etmediğini bilmek bizi geleceğe dair umutlandırmaktadır.”