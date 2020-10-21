Fransada Müslüman kadınlara ırkçı saldırı

Başkent Paris’te meydana gelen olayda, Eyfel Kulesi yakınlarındaki mağazada alışveriş çıkışı Cezayir uyruklu Kenza (49) ile Amel (46) adlı Müslüman kadınların iki ırkçı kadın saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi. Fransız medyası, olay sırasında Müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların “Pis Araplar” diye bağırdığını aktardı. Polisin, iki ırkçı saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların cinayete teşebbüs suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.