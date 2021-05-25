Fransa'da Lille taraftarından 'Türk bayraklı' şampiyonluk kutlaması

Lille'e Fransa Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluğu getiren milli futbolcularımız taraftarlarla kutlamalara katıldı. Fransız taraftarların, Türk bayraklarıyla Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yapması dikkat çekti. Lille forması giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla kutladı. Burak, Yusuf ve Zeki'nin mükemmel performansı Lille'i şampiyonluğa taşırken, Fransızların 'bizim çocuklara' olan sevgisi tavan yaptı.

TARAFTARLAR 'Y' YAPTI

Futbolcuların ve taraftarın büyük sevinç yaşadığı kutlamalarda, Türk bayrağı açan taraftarların Yusuf Yazıcı sevinci de gözlerden kaçmadı. Lille taraftarları, Yusuf Yazıcı'nın gol sevinci olan, ellerini iki yana açarak yaptığı "Y" harfiyle sevinçlerini yaşadı. Kutlama için sokaklara çıkan Fransızlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Burak, Yusuf ve Zeki'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en skorer ismi olurken, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçildi. Burak'ın yanı sıra 32 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 29 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Çok sayıda Türk bayrağının açıldığı kutlamaları milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından paylaştı.

