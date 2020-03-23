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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 23.03.2020 - 09:52,Son Güncelleme:/

Fransa’da koronavirüsten 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

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Fransa’da koronavirüsten 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
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Fransa’da koronavirüse yakalanan Türk vatandaşlarından 10’u hayatını kaybederken, 10’u yoğun bakımda tedavi görüyor. Fransa’da 42 Türk vatandaşı koronavirüs tedavisi görüyor.

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Fransız yetkililer, Fransa’da koronavirüse yakalanan Türk vatandaşlarından 10’unun hayatını kaybettiğini bildirdi. Fransa’nın çeşitli şehir ve kasabalarında koronaya yakalanmış 42 Türk vatandaşı bulunurken, 10 Türk vatandaşı ise yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Fransız yetkililer, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının Colmar, Moulhuse ve 95. Bölgede bulunduklarını kaydederken, hepsinin 70 yaş ve üstü olduklarını açıkladı. Fransa’da toplam koronavirüs vakası 14 bin 459’a, hayatını kaybedenler ise 562 kişiye ulaştı.

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