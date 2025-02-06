Fransa’da korkutan rapor! 49 servis şoförü uyuşturucu...

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FRANSA’da 9 bin okul servisi şoförüne yapılan denetimlerde, 49 şoförün uyuşturucu veya alkol etkisinde araç kullandığı tespit edildi. Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 44 şoförün uyuşturucu testi pozitif çıkarken, 5 şoförün alkollü olduğu belirlendi. Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, okul servisi şoförlerinin taşıdığı özel sorumluluğa dikkati çekti. Tabarot, toplumda uyuşturucu kullanımının artması nedeniyle daha fazla dikkat ve önlem alınması gerektiğini vurguladı. Bakan, otobüs şirketlerinin önleyici tedbirleri artırması ve şoförlerini düzenli olarak alkol ve uyuşturucu testine tabi tutması gerektiğini belirtti.

Geçen hafta Fransa’nın orta kesiminde meydana gelen ve bir gencin hayatını kaybettiği okul servisi kazası bu geniş çaplı denetimlerin nedeni oldu. Kazaya karışan şoförün uyuşturucu kullandığı yapılan testlerle ortaya çıkmıştı.