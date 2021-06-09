Fransa'da korkulan olmadı! Benzema yetişecek...

EURO 2020 öncesi Fransa, son hazırlık maçında sahasında Bulgaristan ile karşılaştı. Fransa, 6 yıl aranın ardından tekrar milli formaya kavuşan Benzema'nın sakatlığı ile sarsıldı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Ivan Turitsov ile ikili mücadeleye giren Benzema aldığı darbe sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ancak Fransa'nın korktuğu başına gelmedi. Deschamps, Benzema'nın sakatlığıyla ilgili, "Sol dizinin üstüne bir darbe aldı ve o bölgede sertleşme hissetti, bu yüzden risk almadık" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız oyuncunun tedavisinin 2-3 gün süreceği ve ardından idmanlara başlayacağı yazıldı. Benzema'nın Almanya maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Fransa, F Grubu'nda ilk maçını 15 Haziran'da Almanya ile oynayacak.