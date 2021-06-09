MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriFransa'da korkulan olmadı! Benzema yetişecek...
GeriAvrupa Fransa'da korkulan olmadı! Benzema yetişecek...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Haber Giriş: 09.06.2021 - 23:52 | Son Güncelleme:

Fransa'da korkulan olmadı! Benzema yetişecek...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da korkulan olmadı! Benzema yetişecek...

6 yıl aranın ardından milli takıma dönen Karim Benzema, Bulgaristan maçında bir sakatlık yaşamıştı.

EURO 2020 öncesi Fransa, son hazırlık maçında sahasında Bulgaristan ile karşılaştı. Fransa, 6 yıl aranın ardından tekrar milli formaya kavuşan Benzema'nın sakatlığı ile sarsıldı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Ivan Turitsov ile ikili mücadeleye giren Benzema aldığı darbe sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ancak Fransa'nın korktuğu başına gelmedi.

Fransada korkulan olmadı Benzema yetişecek...
Deschamps, Benzema'nın sakatlığıyla ilgili, "Sol dizinin üstüne bir darbe aldı ve o bölgede sertleşme hissetti, bu yüzden risk almadık" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız oyuncunun tedavisinin 2-3 gün süreceği ve ardından idmanlara başlayacağı yazıldı. Benzema'nın Almanya maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Fransa, F Grubu'nda ilk maçını 15 Haziran'da Almanya ile oynayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi