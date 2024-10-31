Fransa’da katedrale asılan jambonlar tartışma yarattı

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FRANSA Kültür Bakanı Rachida Dati, Auvergne bölgesine özgü koruma altındaki jambonların katedralin kulesinde olgunlaştırılması konusunu ele aldı. Bakanlık, Bakan Dati’nin, jambonların katedralde güvenle asılıp asılamayacağına dair yeni bir değerlendirme yapılmasını önerdiğini açıkladı. Bu inceleme, yangın güvenliği ve kültürel mirasın korunması gibi kriterleri de kapsayacak. 2022’de yerel piskoposun girişimiyle yaklaşık 60 jambonun katedralin yüksek kulesine asılmasıyla başlayan uygulamaya, Cantal bölgesindeki anıt koruma birimleri ve valilik müdahale etti. Yetkililer, jambonlardan damlayan yağın katedrale zarar verebileceğini ve kulede erişimi engellediğini belirterek, bu uygulamaya devam edilmesini yasakladı.

KÜLTÜR BAKANI, GASTRONOMİLERE DESTEK VERİYOR

Ancak ‘Florus Solatium’ adı verilen bu kurutulmuş jambon, yerel restoranlar tarafından büyük ilgi gördü ve satıştan elde edilen gelir katedralin bakımına katkı sağladı. Bakanlık, Bakan Dati’nin bu konudaki zanaat ve gastronomi temsilcilerinin yanında olduğunu belirterek, “Fransa’nın mirasını ve gastronomisini tanıtarak değerlendirecek tüm yenilikçi çözümleri desteklemeye devam edeceğini” ifade etti.