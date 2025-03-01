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Fransa’da kasırga 4 can aldı

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#Fransa#Kasırga#Kasırga Tutulması
Fransa’da kasırga 4 can aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 16:30

Fransa’nın denizaşırı topraklarından Reunion Adası’nda etkili olan Garance Kasırgası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

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Fransa’ya bağlı Hint Okyanusu’nda yer alan Reunion Adası’nı vuran Garance Kasırgası can kaybına yol açtı. Valilikten yapılan açıklamada, kasırgada 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 180 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı, 170 binden fazla kişinin temiz suya erişemediği öğrenildi. Bazı yolların devrilen ağaçlar nedeniyle kapandığı, bazılarının ise sular altında kaldığı ve yıkıldığı ifade edildi. Kasırganın Ocak 2024’te adada 4 kişinin ölümüne yol açan Belal Kasırgası’ndan daha şiddetli olduğu aktarıldı. Adaya çalışmalara destek amacıyla Fransa’nın bir diğer denizaşırı toprağı Mayotte Adası ve anakara Fransa’dan yaklaşık 200 itfaiyeci ve sivil yardım görevlisi gönderileceği bildirildi. Dün saatte 155 kilometre hızla adayı vuran kasırga ortalığı savaş alanına çevirmiş, çok sayıda araç sel suyunda sürüklenmişti.

Fransa’da kasırga 4 can aldı


 

 

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#Fransa#Kasırga#Kasırga Tutulması

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