×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Fransa’da kan donduran cinayet

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Muzaffer Kemerkaya#Cinayet
Fransa’da kan donduran cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 11:10

54 yaşındaki dönerci Muzaffer Kemerkaya, Fransa’nın doğusunda yer alan Seloncourt şehrinin Général-Leclerc Caddesi’nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, saldırı öğle saatlerinde 14.30 sıralarında Kemerkaya aracındayken gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Görgü tanıkları ifadesine göre saldırgan Kemerkaya’ya dört el ateş edip olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Kemerkaya ise aracından çıkmaya çalıştı ancak yere yığıldı. Kemerkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan katil zanlısının yakalanması için bölgede helikopter destekli operasyon başlatan güvenlik güçleri, zanlıyı, aynı gün L’Isle-sur-le-Doubs bölgesinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan aramada cinayette kullanılan ruhsatsız silah da bulundu.

MECBURİYETTEN ÖLDÜRMÜŞ!
Montbéliard Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki zanlının Muzaffer Kemerkaya’nın eski eşinin mevcut partneri olduğu ve çift arasında uzun süredir bir anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Şüpheli, verdiği ilk ifadede, Kemerkaya’nın kendisi ve eşi üzerinde psikolojik baskı kurduğunu, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Savcı Paul-Édouard Lallois, şüphelinin eylemini bir ‘mecburiyet’ olarak gördüğünü bildirdi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.
Cinayete kurban giden Muzaffer Kemerkaya’nın Montbéliard kentinde bir döner dükkânı işlettiği ve Çankırı nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Yetkililer şüphelinin kimliği ve kişisel bilgileri hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Muzaffer Kemerkaya#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!