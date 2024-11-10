Fransa’da kan donduran cinayet

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Görgü tanıkları ifadesine göre saldırgan Kemerkaya’ya dört el ateş edip olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Kemerkaya ise aracından çıkmaya çalıştı ancak yere yığıldı. Kemerkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan katil zanlısının yakalanması için bölgede helikopter destekli operasyon başlatan güvenlik güçleri, zanlıyı, aynı gün L’Isle-sur-le-Doubs bölgesinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan aramada cinayette kullanılan ruhsatsız silah da bulundu.

MECBURİYETTEN ÖLDÜRMÜŞ!

Montbéliard Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki zanlının Muzaffer Kemerkaya’nın eski eşinin mevcut partneri olduğu ve çift arasında uzun süredir bir anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Şüpheli, verdiği ilk ifadede, Kemerkaya’nın kendisi ve eşi üzerinde psikolojik baskı kurduğunu, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Savcı Paul-Édouard Lallois, şüphelinin eylemini bir ‘mecburiyet’ olarak gördüğünü bildirdi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

Cinayete kurban giden Muzaffer Kemerkaya’nın Montbéliard kentinde bir döner dükkânı işlettiği ve Çankırı nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Yetkililer şüphelinin kimliği ve kişisel bilgileri hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.