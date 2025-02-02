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Fransa’da hükümet meydan okudu: 'Pazartesi bu yapılacak'

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#AVRUPADAN HABER#La Tribune Dimanche#Michel Barnier
Fransa’da hükümet meydan okudu: Pazartesi bu yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 12:47

Fransa’da hükümet, bir önceki Michel Barnier yönetiminin devrilmesine yol açan, bazı tasarıları mecliste oylanmadan geçirme yetkisi veren Anayasa maddesinin, 2025 bütçesi için de uygulanması için başvuracağını duyurdu.

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümetlere bazı tasarıları oylamaya sunmadan meclisten geçirme yetkisi verdiği için muhalefetin tepkisini çeken Anayasa’nın 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası, geçen yılın sonunda onaylanması gereken gecikmiş 2025 bütçe tasarısı için de gündeme geldi. Fransa Başbakanı François Bayrou, Fransız gazetesi La Tribune Dimanche’a verdiği röportajda “Bizim gibi bir ülke bütçesiz kalamaz. (Bunun için) Tek araç, hükümetin sorumluluğunu yerine getirmesidir. Pazartesi bu yapılacak” ifadelerini kullandı. Bayrou, yarın Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen 2025 bütçesi için Anayasa’nın verdiği yetkiyi devreye sokacaklarını belirtti.

HÜKÜMET DÜŞMÜŞTÜ
Fransa’da 14 parlamenterden oluşan karma komisyon, 2025 bütçe tasarısıyla ilgili 31 Ocak’ta ortak metinde mutabık kalmıştı. Üzerinde uzlaşılan bütçe tasarısının, 3 Şubat’ta yerel saatle 16.00’dan itibaren Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyordu. Fransız Anayasası’nın 49/3 maddesi, hükümete bazı tasarıları Mecliste oylama yapmadan geçirme yetkisi veriyor. Başbakan, bu yetkiyi kullandığında Anayasa, muhalefete hükümete karşı gensoru önergesi sunma hakkı tanıyor. 2025 bütçe tasarısı, Başbakan Bayrou’nun selefi, merkez sağcı eski Başbakan Michel Barnier hükümetinin 4 Aralık 2024’te düşmesine neden olmuştu. Hükümet ve muhalefet, bütçe konusunda anlaşamayınca sol ittifak ve aşırı sağcı vekiller, hükümete karşı verilen gensoru önergesini desteklemişti.

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#AVRUPADAN HABER#La Tribune Dimanche#Michel Barnier

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