AA / Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 14:26,
Fransa’da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı
Fransa’nın Strazburg kentinden Paris’e giden Ulusal Demir Yolları Şirketine (SNCF) ait hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi yaralandı.
BAS Rhin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 348 yolcunun bulunduğu Strazburg-Paris seferini yapan hızlı tren, Saverne kasabasında raydan çıktı. Olayda biri ağır 21 kişi yaralandı. Yolcuları tahliye çalışmaları devam ediyor. SNCF’ten yapılan açıklamada, ağır yaralanan makinistin helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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