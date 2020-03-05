Fransa’da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı

BAS Rhin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 348 yolcunun bulunduğu Strazburg-Paris seferini yapan hızlı tren, Saverne kasabasında raydan çıktı. Olayda biri ağır 21 kişi yaralandı. Yolcuları tahliye çalışmaları devam ediyor. SNCF’ten yapılan açıklamada, ağır yaralanan makinistin helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.