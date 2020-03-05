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Avrupa
AA / Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 14:26,Son Güncelleme:/

Fransa’da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı

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Fransa’da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı
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Fransa’nın Strazburg kentinden Paris’e giden Ulusal Demir Yolları Şirketine (SNCF) ait hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi yaralandı.

BAS Rhin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 348 yolcunun bulunduğu Strazburg-Paris seferini yapan hızlı tren, Saverne kasabasında raydan çıktı. Olayda biri ağır 21 kişi yaralandı. Yolcuları tahliye çalışmaları devam ediyor. SNCF’ten yapılan açıklamada, ağır yaralanan makinistin helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Fransa’da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı

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