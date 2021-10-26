Fransa’da gençler camilere dijital bağış uygulaması geliştirdi

PARİS yakınlarında Gennevilliers Camisi’nde kamuoyuna tanıtılan ve Nebevi Vakfı’nın üyesi gençlerin geliştirdiği uygulama, camilere dijital bağışa imkân tanıyor. Nebevi uygulaması, kişinin konumuna göre en yakın cami, mescit ve ibadethane konusunda da bilgi veriyor. Nebevi Vakfının kurucusu ve Başkanı Ayour Moss, uygulamanın ismini, Hz. Muhammed’in Medine’de inşa ettiği ilk mescit olan Mescid-i Nebevi’den aldığını söyledi. Moss, Mescid-i Nebevi’nin Müslüman toplumunun tüm faaliyetlerini gerçekleştirdiği yaşam alanı olarak bilindiğini vurgulayarak uygulamayı geliştirirken mescidin bu özelliğini dikkate aldıklarını kaydetti.
1.5 AYLIK DENEME SÜRESİ
Nebevi projesinde görevli Mehdi isimli genç, camilere uygulamayı tanıtmakla sorumlu olduklarını söyledi. Mehdi, uygulamanın beta versiyonu için 4 camiyle yaklaşık 1.5 aylık deneme süresini yakından takip ettiklerini ve camilerden geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu kaydetti.
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