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HABERLERAvrupa Haberleri

Fransa’da gençler camilere dijital bağış uygulaması geliştirdi

#Koronavirüs#Gennevilliers Camisi#Ayour Moss
Fransa’da gençler camilere dijital bağış uygulaması geliştirdi

Fransa’da gönüllü Müslüman gençler koronavirüs salgınında ekonomik sıkıntıları artan camilere dijital bağışı kolaylaştıran uygulama geliştirdi.

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PARİS yakınlarında Gennevilliers Camisi’nde kamuoyuna tanıtılan ve Nebevi Vakfı’nın üyesi gençlerin geliştirdiği uygulama, camilere dijital bağışa imkân tanıyor. Nebevi uygulaması, kişinin konumuna göre en yakın cami, mescit ve ibadethane konusunda da bilgi veriyor. Nebevi Vakfının kurucusu ve Başkanı Ayour Moss, uygulamanın ismini, Hz. Muhammed’in Medine’de inşa ettiği ilk mescit olan Mescid-i Nebevi’den aldığını söyledi. Moss, Mescid-i Nebevi’nin Müslüman toplumunun tüm faaliyetlerini gerçekleştirdiği yaşam alanı olarak bilindiğini vurgulayarak uygulamayı geliştirirken mescidin bu özelliğini dikkate aldıklarını kaydetti.

Fransa’da gençler camilere dijital bağış uygulaması geliştirdi
‘MÜSLÜMANLARA NASIL FAYDALI OLABİLİRİZ’
Birkaç Müslüman gencin kendilerine önce ‘Müslümanlara nasıl faydalı olabiliriz?’ sorusunu sorduğunu, daha sonra toplumun tüm alanlarında dijitalleşmenin hakim olduğunu ve camilerin bu yeni duruma adapte olmakta zorluk çektiğini gözlemlediği ifade eden Moss, çözüm arayışının, Nebevi uygulamasının geliştirilmesiyle sonuçlandığını ifade etti. Moss, Kovid-19 salgınında ibadethanelere erişime belli kısıtlamaların getirilmesinin ve camilerin ibadet saatleri dışında kapalı tutulmasının, bağışların azalmasına, cami ve cemaat arasındaki bağın kopmasına neden olduğunu vurgulayarak uygulamayla bu sorunun üstesinden gelineceğini ve camilerin ekonomik sıkıntılarına çözüm sunulacağını kaydetti.
Fransa’da gençler camilere dijital bağış uygulaması geliştirdi
CEMAATLE CAMİ ARASINDA KÖPRÜ
Camilere bağış yapmak isteyenlerin uygulama aracılığıyla bunu anonim ve güvenli bir şekilde yapabileceğine işaret eden Moss, bağışların makbuzlarına da doğrudan uygulama üzerinden erişim sağlanabileceğini söyledi. Moss, kullanıcıların ücretsiz indirebileceği, reklam almayan uygulamanın, cemaat ve camiler arasında köprü görevi görmesini ve camilerin ekonomik istikrarını güçlendirmesini arzu ettiklerini belirtti. Üyelerini 30 yaş altı gençlerin oluşturduğu Nebevi Vakfı’nın idare ve finans işleri sorumlusu Narjisse Driyef de vakfa, Fransa’nın dört bir yanında yaşayan farklı profillerden gençlerin katıldığını ifade etti.

1.5 AYLIK DENEME SÜRESİ
Nebevi projesinde görevli Mehdi isimli genç, camilere uygulamayı tanıtmakla sorumlu olduklarını söyledi. Mehdi, uygulamanın beta versiyonu için 4 camiyle yaklaşık 1.5 aylık deneme süresini yakından takip ettiklerini ve camilerden geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu kaydetti.

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#Koronavirüs#Gennevilliers Camisi#Ayour Moss

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