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Fransa’da engelli vatandaşa yumruk atan polise suç duyurusu

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#FRANSA#POLİS#ENGELLİ
Fransa’da engelli vatandaşa yumruk atan polise suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 18:51

Fransa’da muhalif milletvekili Marianne Maximi, tekerlekli sandalyedeki engelli bir vatandaşa yumruk atan polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Clermont-Ferrand kentinde dün bir polis memurunun tekerlekli sandalyedeki engelli bir vatandaşa yumruk attığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Maximi, tepki çeken görüntüleri alıntılayarak X hesabından açıklama yaptı. Maximi, polis şiddetinin kabul edilemez olduğunu belirterek, memurun derhal görevden uzaklaştırılmasını istedi. Olayı Ulusal Polis Genel Müfettişliğine (IGPN) bildirdiğini ifade eden Maximi, ayrıca polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.

Fransa’da engelli vatandaşa yumruk atan polise suç duyurusu

 

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#FRANSA#POLİS#ENGELLİ

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