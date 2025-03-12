Fransa’da engelli vatandaşa yumruk atan polise suç duyurusu

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Clermont-Ferrand kentinde dün bir polis memurunun tekerlekli sandalyedeki engelli bir vatandaşa yumruk attığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Maximi, tepki çeken görüntüleri alıntılayarak X hesabından açıklama yaptı. Maximi, polis şiddetinin kabul edilemez olduğunu belirterek, memurun derhal görevden uzaklaştırılmasını istedi. Olayı Ulusal Polis Genel Müfettişliğine (IGPN) bildirdiğini ifade eden Maximi, ayrıca polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.