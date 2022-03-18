Fransa’da emekliler sokağa indi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından uygulamaya konulan zorunlu kesintiler ile artan enflasyon yüzünden alım gücü düşen emekliler, hayat pahalılığından şikâyet ederek, maaşlarına acil zam talebinde bulundu. Yürüyüşe katılan sendika temsilcileri ve emekliler, ellerindeki pankartlar ile Macron’a seçim vaadi olan 1100 euroluk en düşük emekli aylığını hatırlattı. Daha önce düzenlenen protestolarda hükümet ve Cumhurbaşkanı Macron’a seslerini duyuramadıklarını belirten emekliler, emekli ücretlerinin yeniden düzenlenmesi isterken, sosyal yardımların da aynı şekilde arttırılması talebinde bulundular.