Fransa’da çıkan yangınlarda 5 itfaiyeci yaralandı

İSPANYA sınırındaki Aude Valiliği’nden yapılan açıklamada, Durban semti yakınlarında çıkan yangın fazla yayılmadan kontrol altına alındı ancak Bizanet yakınlarındaki 60 hektarlık alana yayılan yangın halen söndürülemedi. Yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerden 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Diğer yandan, 5 uçak ve 2 helikopter ile 450 itfaiyeci, Aude sınırlarındaki 4 noktada çıkan yangınlarla mücadelelerini sürdürüyor.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRECEK

Yetkililer, yangına müdahaleyi zorlaştıran hava koşulları ve rüzgarın yönünün bu akşam değişmesinin beklendiğini aktardı. Bölgenin Peyriac-de-Mec semti yakınlarında dün akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle İspanya’ya giden A9 otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Aude’de temmuzda çıkan orman yangınlarında 850 hektarlık alan zarar görmüştü.