MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriFransa’da camiye çirkin saldırı
GeriAvrupa Fransa’da camiye çirkin saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Fransa’da camiye çirkin saldırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa’da camiye çirkin saldırı
Abone Olgoogle-news

Fransa’nın Compiegne kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Cami’ye iki kesik domuz başı bırakılarak çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Ülkede son günlerde saldırı yapılan üçüncü cami oldu.

Ulu Cami’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, restorasyon çalışmalarının yapıldığı camide bu sabah domuz kafası bulunduğu belirtildi. Cami yönetimi olarak olayı kınadıkları ve derin üzüntü duydukları belirtilen açıklamada, polise şikâyette bulunulduğu aktarıldı. Fransa İslam Konseyi’nden (CFCM) yapılan açılamada da saldırının kınandığı ve caminin yöneticileri ve cemaatiyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi. Fransa’nın Chateaudun kentinde de geçen hafta bir camiye kundaklama girişiminde bulunulmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle