Fransa’da camiye çirkin saldırı
Fransa’nın Compiegne kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Cami’ye iki kesik domuz başı bırakılarak çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Ülkede son günlerde saldırı yapılan üçüncü cami oldu.
Ulu Cami’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, restorasyon çalışmalarının yapıldığı camide bu sabah domuz kafası bulunduğu belirtildi. Cami yönetimi olarak olayı kınadıkları ve derin üzüntü duydukları belirtilen açıklamada, polise şikâyette bulunulduğu aktarıldı. Fransa İslam Konseyi’nden (CFCM) yapılan açılamada da saldırının kınandığı ve caminin yöneticileri ve cemaatiyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi. Fransa’nın Chateaudun kentinde de geçen hafta bir camiye kundaklama girişiminde bulunulmuştu.
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