Fransa’da camiye çirkin saldırı

Ulu Cami’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, restorasyon çalışmalarının yapıldığı camide bu sabah domuz kafası bulunduğu belirtildi. Cami yönetimi olarak olayı kınadıkları ve derin üzüntü duydukları belirtilen açıklamada, polise şikâyette bulunulduğu aktarıldı. Fransa İslam Konseyi’nden (CFCM) yapılan açılamada da saldırının kınandığı ve caminin yöneticileri ve cemaatiyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi. Fransa’nın Chateaudun kentinde de geçen hafta bir camiye kundaklama girişiminde bulunulmuştu.