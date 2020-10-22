Fransa’da camilere yönelik şiddet olayları arttı

Beziers kentinde ise bir caminin Facebook üzerinden kundaklanma tehdidi aldığı ve cami derneğinin şikâyette bulunduğu açıklandı. Yaşanan olayların ardından camiler güvenlik güçlerinin koruması altına alındı. Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Bu şiddet eylemleri cumhuriyet topraklarında kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Bakan Darmanin, camileri korumak üzere güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini belirtti. Beziers Belediye Başkanı Robert Menard ise olayı kınarken tüm kentin Beziers’deki Müslümanları korumak için hazırda olduğunu ifade etti.