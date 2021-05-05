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Avrupa
AA / Fotoğraflar: facebook.com/CIMG-Albertville
Haber Giriş: 05.05.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Fransa’da cami kundaklandı

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Fransa’da cami kundaklandı

Fransa’nın Albertville kentinde İslam Toplumu Milli Görüşe (CIMG) bağlı cami kundaklandı.

CAMİNİN sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün gece kundaklanması sonucu caminin girişinde hasar oluştuğu belirtildi. Güvenlik kameralarında bir kişinin benzinle caminin kapısını ateşe verdiği görüldüğü ifade edilen açıklamada, polise haber verildiği ve şikâyetçi olunduğu kaydedildi. Açıklamada, soruşturmanın yürütüleceği ve sorumluların bir an önce yakalanması ve yargılanmasının ümit edildiği aktarıldı. Olayda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.
CIMG, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle ‘Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü’nü imzalamayı reddetmesi nedeniyle son dönemde hükümetin ve siyasetçilerin yoğun eleştirilerine maruz kalıyor. Fransa’nın Nantes kentindeki Arrahma Camisi de 9 Nisan gecesi kundaklanmıştı. Rennes kentindeki caminin duvarlarına da geçen ay 20 gün içinde iki kez İslam karşıtı yazılar yazılmıştı.

Fransa’da cami kundaklandı

Fransa’da cami kundaklandı

Fransa’da cami kundaklandı

Fransa’da cami kundaklandı

 

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