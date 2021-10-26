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HABERLERAvrupa Haberleri

Fransa’da bir cami ‘radikal İslam’ı savunduğu’ gerekçesiyle kapatıldı

#Radikal İslam#Allonnes#Gerald Darmanin
Fransa’da bir cami ‘radikal İslam’ı savunduğu’ gerekçesiyle kapatıldı

Fransa’nın Allonnes kentinde bir caminin ‘radikal İslam’ı savunduğu’ gerekçesiyle 6 aylığına kapatıldığı belirtildi.

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SARTHE Valiliği’nden yapılan açıklamada, Allonnes’da 300 kişilik cemaate sahip caminin ‘radikal İslam’ı savunduğu’ gerekçesiyle 6 ay kapatıldığı ifade edildi. Caminin yöneticilerinin ülkede düzenlenen terör saldırılarını meşrulaştırdığı öne sürülen açıklamada, caminin terör saldırıların düzenlenmesini önlemek amacıyla kapatıldığı ifade edildi. Valilikten 13 Ekim’de yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in talebiyle bu caminin kapatılması için gerekli prosedürlerin başlatıldığı belirtilmişti.

89 CAMİDE DENETİM YAPILMIŞ 3’TE BİRİ KAPATILMIŞTI
Darmanin, 29 Eylül’de, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, ‘ayrılıkçı’ yasası yürürlüğe girmeden önce ülkede ‘aşırıcıların’ bulunduğu 650 yerin kapatıldığını ve 24 bin yerin polis tarafından denetlendiğini vurgulamıştı. Darmanin, Kasım 2020’den bu yana ‘radikalleştiği’ iddiasıyla 89 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 3’te 1’inin kapatıldığını dile getirmişti. Fransa yönetimi, ağustosta kabul ettiği ‘ayrılıkçı’ yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Yasa ile ele alınan başlıca konular arasında, kamu hizmetinde tarafsızlık ve cumhuriyet prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, özel okulların durumunun gözden geçirilmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda denetlenebilir olması yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Radikal İslam#Allonnes#Gerald Darmanin

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