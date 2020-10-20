Fransa’da bir cami daha kapatılacak 

DARMANİN, TF1 kanalında yaptığı açıklamada, Pantin’deki bir caminin sosyal medya hesabından, geçen hafta Conflans Sainte-Honorine semtinde başı kesik halde öldürülmüş bulunan öğretmenin derste Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli karikatürü göstermesine tepki verildiği görüntüyü paylaştığını söyledi. Bunu gerekçe gösteren Darmanin, kapatılacağını ifade ettiği caminin din görevlisinin çocuklarının, bu ayın başında Paris’in banliyölerinden Bobigny’de kapatılan bir okulun öğrencileri olduğunu belirtti. Darmanin, ülkede son 3 yılda radikalleştiği iddiasıyla camiler dahil 356 yerin kapatıldığını ve 411 yabancının sınır dışı edildiğini aktardı.

BASKILAR ARTTI

Ülkede son haftalarda özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar arttı. Gerald Darmanin, dün sabah Europe1 radyosunda yaptığı açıklamada, ülkede Müslümanlar’a ait 51 dernek ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini, bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulu’nun onayı ile kapatılacağını belirtmişti.

MÜSLÜMAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ

Bu arada Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity, kuruluşlarını kapatacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e tepki göstererek, yaşa dışı hiçbir faaliyette bulunmadıklarını belirtti. Barakacity’den yapılan açıklamada, kuruluşun kapatılmasını gerektirecek herhangi yasa dışı faaliyette bulunulmadığı kaydedildi. Açıklamada, hükümetin milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atacak adaletsizlik yaptığı vurgulandı. Barakacity’nin kurucusu Idriss Sihamedi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşunun kapatılmasının hukukun ihlali ve gücün kötüye kullanılması olacağını belirtti. Sihamedi, Barakacity’nin Afrika’ya günde 2 milyon litre su hizmeti sağladığını aktardı.

73 CAMİ, DERNEK, ÖZEL OKUL VE İŞ YERİ KAPATILMIŞTI

Darmanin, kapatılacak kuruluşlar arasında, Fransa’ya ‘düşman’ oldukları iddiasıyla CCIF ile Barakacity’nin yer aldığını belirtmişti. Geçen hafta Barakacity’ye ve kurucusunun evine baskın düzenlenmişti. Ülkede son haftalarda özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar arttı. Darmanin, 13 Ekim’de yaptığı açıklamada, ‘radikal İslamcılık ile mücadele’ iddiasıyla ülkede geçen ay 12, yılbaşından bu yana ise toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerlerinin kapatıldığını duyurmuştu.