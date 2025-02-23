Fransa’da bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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ULUSAL basında yer alan haberlere göre, Mulhouse’daki bir pazarın yakınlarında 1 şüpheli tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yerinde gözaltına alındı. 1987 Cezayir doğumlu olduğu tespit edilen şüpheli hakkında sınır dışı etme kararı bulunduğu bildirildi. Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, saldırıya ilişkin “terör grubuyla bağlantılı cinayet” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

‘TERÖR EYLEMİ’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savcılığın saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdiğini belirterek, hayatını kaybeden kişinin ailesiyle dayanışma içinde olduklarını kaydetti. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise saldırganın Cezayir tarafından geri alınması için 10 kez başvuruda bulunduklarını ancak bu ülkenin her defasında taleplerini reddettiğini ifade etti. Retailleau, saldırganın psikolojik sorunları olduğunu belirtti. Tehlikeli kişilerin gözetim merkezinde tutulmasını gerektiğini ifade eden Retailleau, göç konusundaki düzensizliğin bir kez daha böyle bir “terör eylemine” sebebiyet verdiğini savundu.