Fransa’da benzeri görülmemiş skandal! Çoğu çocuk, 299 hastayı...

Haberin Devamı

Ulusal basındaki haberlere göre, 74 yaşındaki cerrah Le Scouarnec’in cinsel istismar suçlamasıyla yargılanacağı dava, ülkenin Bretonya bölgesindeki Vannes kentinde Morbihan Ceza Mahkemesi’nde 24 Şubat’ta başlayacak. 4 ay sürecek dava kapsamında Le Scouarnec, cerrah olarak görev yaptığı 30 yıllık süre boyunca çoğu çocuk olan 299 hastasına yönelik ağırlaştırılmış cinsel istismar suçlamasıyla yargılanacak. Söz konusu cerraha, Fransa’da “benzeri görülmemiş” bu çocuk istismar davasında 20 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Le Scouarnec’in komşuları, Nisan 2017’de 6 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Aynı yıl mayıs ayında gözaltına alınan Le Scouarnec, söz konusu çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Polis tarafından Le Scouarnec’in evinde yapılan aramada, 300 binden fazla pornografik fotoğraf ve video ile muayeneleri sırasında işlediği suçlarla ilgili tuttuğu defterler bulundu. Cerrah Le Scouarnec, 2020 yılında 2 yeğeni, bir hastası ve komşusuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.