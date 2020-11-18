Fransa’da aile içi şiddet yüzde 16 arttı

2019 yılında aile içi şiddet sonucu hayatını kaybeden kadın sayısı 25 kişi artarak 146’ya yükseldi. Polisin kaydettiği şikâyetlerin yüzde 3’ünü oluşturan tecavüz ve taciz şikâyetlerinin kurbanlarının yüzde 98’inin kadın olduğu ifade edilirken, toplam şikâyetlerin yüzde 88’ini kadın, yüzde 12’sinin ise erkekler tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. Verilerin sadece başvurularla alınması nedeniyle aile içi şiddet sayısının gerçekte daha fazla olabileceği ifade ediliyor. Gerçek aile içi şiddet verilerine ulaşmak için 2018’de anket düzenleyen Milli İstatistik Kurumu INSEE’nin anketine göre, 213 bini kadın olmak üzere, 295 bin kişi, eş veya eski sevgilisi tarafından fiziksel ve veya cinsel şiddete maruz kaldığını beyan etti. Öte yandan, aile içi şiddetin 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 10 artmıştı.