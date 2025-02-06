Fransa’da 2025 bütçesi onaylandı

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Yerel medyadaki haberlere göre, kamu borçları nedeniyle sıkıntıda olan Fransa’da geçen yıl sonunda onaylanması gereken ve yaşanan hükümet krizleri nedeniyle geciken 2025 bütçesi Parlamentonun üst kanadı Senato’da oylamaya sunuldu. Merkez sağcıların çoğunlukta olduğu Senato’da 2025 bütçesi 107’ye karşı 219 oyla kabul edildi. Başbakan Bayrou hükümeti, 4 Şubat’ta 2025 bütçe tasarısını azınlıkta olduğu Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis’te oylama yapmadan geçirmek için anayasal yetkisini kullanmıştı.

Hükümet, ülkenin geçen yıl sonunda onaylanması gereken ancak uzlaşı sağlanamadığı için geciken 2025 bütçe tasarısını meclisten geçirmek için Anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrasına başvurmuştu. Bunun üzerine muhalefetteki solcu partiler hükümete karşı gensoru önergesi sunmuş ancak merkez solcu Sosyalist Partisinin (PS) ve meclisin en büyük partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik’in (RN) destek vermediği önerge, hükümeti düşürmek için yeterli desteği alamamıştı. 2025 bütçe tasarısı, Başbakan Bayrou’nun selefi, merkez sağcı eski Başbakan Michel Barnier hükümetinin 4 Aralık 2024’te düşmesine neden olmuştu.