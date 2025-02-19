Fransa yasakladı! Almanya’da tepkiler artıyor...

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FRANSA Parlamentosu, tek kullanımlık e-sigaraların yasaklanmasına ilişkin bir yasa tasarısını kabul etti. Parlamento ile ilişkilerden sorumlu Bakan Patrick Mignola, bu kararı “Tütünsüz bir nesil için atılmış bir adım” olarak nitelendirdi. Mignola, e-sigaraları ‘çevre için bir veba’ olarak tanımladı. Milletvekilleri, yasağın gerekçesini özellikle üreticilerin ‘acımasız reklam stratejileri’ ve çocukları cezbeden tatlı aromalı ürünler olarak gösterdi.

YETİŞKİNLERDE 2 MİLYONU AŞTI

Alman Solunum ve Ventilasyon Tıbbı Derneği (DGP), federal hükümeti acil önlem almaya çağırdı. Elektronik sigaralar, aromalı buhar yoluyla nikotin alınmasını sağlıyor. Ancak uzmanlara göre, bu ürünlerde bulunan bazı zehirli maddeler, akciğer ve kalp hastalıklarına neden olabiliyor. Kiel Terapi ve Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (IFT) verilerine göre, 2024 yılında 9-13 yaş arasındaki her sekiz çocuktan biri e-sigara denemiş durumda. 14-17 yaş arası gençlerde bu oran yüzde 37.5’e kadar çıkıyor. Almanya’da yetişkin e-sigara kullanıcılarının sayısı ise 2 milyonu aştı. DGP Başkanı ve Köln Şehir Hastaneleri Akciğer Kliniği Başhekimi Prof. Dr. Wolfram Windisch, “Yeni federal hükümet zaman kaybetmemeli ve seçimden hemen sonra harekete geçerek yeni bir nikotin bağımlısı neslin önüne geçmelidir. Tek kullanımlık e-sigaralar, özellikle gençler ve genç yetişkinler için ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor” dedi.

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RENKLERİ VE TASARIMLARIYLA İLGİ ÇEKİYOR

DGP konuyla ilgili yaptığı açıklamada, e-sigaraların çocuklar ve gençler üzerindeki tehlikelerine dikkati çekti. Kiel Terapi ve Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (IFT) Direktörü Prof. Dr. Reiner Hanewinkel, “E-sigara, çocuklar ve gençler arasında en sık tüketilen nikotin içerikli ürün haline geldi” ifadelerini kullandı. Tek kullanımlık e-sigaralar, renkli tasarımları ve çilek, şeker pamuğu, nane gibi çeşitli aromalarıyla özellikle gençler için oldukça cazip hale geliyor. Ayrıca, bu ürünlerin fiyatlarının da nispeten düşük olması tüketimi artırıyor.