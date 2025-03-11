Fransa, Ukrayna’nın silahsızlandırılmasını istemiyor

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BAŞKENT Paris’teki Askeri Okul’da Bakan Lecornu, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Avrupa ve NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, farklı ülkelerden üst düzey askeri yetkililer ve bu alanda uzman isimlerin katılımıyla Paris Savunma ve Strateji Forumu düzenleniyor. Avrupa’da savaşın geri dönüşü, stratejik gelişmeler, teknolojik dönüşümler, savunma alanında işbirliği ve Ukrayna’nın Avrupa savunma sektörüne dahil edilmesi gibi konuların ele alınacağı forum, 13 Mart’a kadar sürecek. Bakan Lecornu, forumun açılışında yaptığı konuşmada, dünyada yeni döneme girildiğine işaret ederek, “Artık Soğuk Savaş döneminde değiliz ancak barışın getirdiği kazançların döneminde de değiliz. Tanımlaması zor bir döneme girdik.” dedi.

‘SAVAŞTAYIZ DİYEMEM...’

Bugünün tehditlerinin siber saldırılar gibi gözle görülemez olduğuna dikkati çeken Lecornu, “Savaştayız diyemem ancak artık barışta da değiliz” ifadesini kullandı. Fransız Bakan, Avrupalıların, güvenlik ve savunma stratejilerini başkalarının ellerine bırakamayacaklarını vurguladı. Lecornu, forum kapsamında Ukrayna’nın gelecekteki ordusunun nasıl olması gerektiğinin de ele alınacağını kaydederek, “İlk güvenlik garantisinin Ukrayna ordusu olduğu ve Ukrayna’nın herhangi bir şekilde silahsızlandırılmasını reddeceğimiz prensibiyle hareket etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

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‘BAŞKA KONULARI GÜNDEME GETİRMEKTE ZORLANIYORUZ’

Avrupalıların, karşılarındaki tehlikeleri birer birer ele almasının sorun teşkil ettiğini söyleyen Lecornu, “Ukrayna ve Rusya bizi çok endişelendiriyor diye İran’dan bahsetmemek olmaz. İran bizi çok endişelendiriyor diye Kuzey Kore’nin stratejisinden bahsetmemek olmaz” diye konuştu. Lecornu, tehditlerin yalnızca bölgesel değil, küresel bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “NATO’nun savunma bakanları toplantısında yalnızca Ukrayna meselesini ele aldığımızın farkındayız, başka meseleleri gündeme getirmekte zorlanıyoruz” dedi. Müttefikleri ABD’nin öngörülemez şekilde hareket ettiğine dikkati çeken Lecornu, Rus tehdidinin her zamankinden daha büyük olduğu görüşünü paylaştı.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da forum kapsamında bu akşam farklı Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla Rusya-Ukrayna savaşını görüşmesi bekleniyor.