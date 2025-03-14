Fransa, TikTok’un gençlere etkisini araştıracak!

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Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda, TikTok’un çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılması için bir meclis komisyonu kurulmasını öngören önerge görüşüldü. Önerge oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu Meclis Araştırma Komisyonu, 6 ay boyunca TikTok algoritmasını ve bu platformun reşit olmayan bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyecek. 30 milletvekilinden oluşan komisyon, ayrıca platform ortamında çocukları ve gençleri korumaya yönelik alınabilecek tedbirleri belirleyecek.