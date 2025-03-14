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Fransa, TikTok’un gençlere etkisini araştıracak!

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#Fransa #Tiktok#AVRUPADAN HABERLER
Fransa, TikTok’un gençlere etkisini araştıracak
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 09:25

Fransa’da Ulusal Meclis, sosyal medya platformu TikTok’un çocuklar ve gençler üzerindeki psikolojik etkilerini araştıracak bir komisyon kurulmasına onay verdi.

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Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda, TikTok’un çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılması için bir meclis komisyonu kurulmasını öngören önerge görüşüldü. Önerge oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu Meclis Araştırma Komisyonu, 6 ay boyunca TikTok algoritmasını ve bu platformun reşit olmayan bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyecek. 30 milletvekilinden oluşan komisyon, ayrıca platform ortamında çocukları ve gençleri korumaya yönelik alınabilecek tedbirleri belirleyecek.

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#Fransa#Tiktok#AVRUPADAN HABERLER

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