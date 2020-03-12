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Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:53,Son Güncelleme:/

Fransa terör kurbanlarını andı

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Fransa terör kurbanlarını andı
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Fransa’nın başkenti Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İspanya Kralı 6. Felipe’nin katılımıyla terör kurbanlarını anma töreni yapıldı.

MACRON’un terör mağdurlarını anmak için 11 Mart’ı ‘Ulusal Gün’ olarak belirlemesinin ardından ilk kez dün Paris’teki Trocadero Meydanı’nda tören gerçekleştirildi. Törene, Macron, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Macron, terör kurbanlarının anısına bir müzenin inşa edileceğini açıkladı. İspanya Kralı 6. Felipe de günün önemine dair konuşma yaptı. Törende, 11 Mart 2004’te İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 191 kişi de anıldı.

Fransa terör kurbanlarını andı

DAVETLİ SAYISI 900’DÜ
Ülkede salgın nedeniyle davetli sayısının 900 ile sınırlandırıldığı belirtildi. Macron, daha sonra İspanya Kralı ve Kraliçe Letizia ile Elysee Sarayı’nda akşam yemeğinde bir araya geldi. Paris’te 13 Kasım 2015’te düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tarihten sonra da birkaç kez terör saldırısı meydana gelmiş ve çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

Fransa terör kurbanlarını andı

Fransa terör kurbanlarını andı

Fransa terör kurbanlarını andı

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