Fransa, ‘Rus varlıklarına el konulması’ önergesini kabul etti

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Ukrayna’ya yönelik desteğin artırılmasını hedefleyen önerge, Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü. Önerge dün akşam mecliste yapılan oylamada, 54 “hayır” oyuna karşı 288 “evet” oyuyla kabul edildi. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ve komünist milletvekillerinin karşı çıktığı önergede, Ukrayna’ya askeri desteği finanse etmek için AB ve üye devletlerin Rus varlıklarına el koyması talebine yer verildi. Önergede, AB, NATO ve diğer müttefik ülkelerden Ukrayna’ya yönelik siyasi, ekonomik ve askeri desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısı yapıldı. AB’den bağımsız bir savunma inşa etmesi istenilen önergede, Avrupalı ülkeler ve Fransız hükümetinden Ukrayna’da bir Avrupa barış gücünün konuşlandırılması ihtimalini değerlendirmeleri istendi.