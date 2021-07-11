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Avrupa
Haber Giriş: 11.07.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Fransa ekibi Angers'a komando eğitimi!

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Fransa ekibi Angers'a komando eğitimi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers Teknik Direktörü Gerard Baticle, takım ruhunu daha da yükseltebilmek için oyuncularını komando kıyafetleri ile zorlu bir eğitimden geçirdi

 

Takımın başına 27 Mayıs’ta geçen ve dört yıllık sözleşme imzalayan Fransız teknik adam, oyuncularını yeni sezon hazırlıkları için komando kampına götürdü.

Fransa ekibi Angersa komando eğitimi
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda oyuncuların komanda kıyafeti giydiği görülürken Baticle’nin takımın dayanıklılığını ve takım ruhunu artırmak istediği ifade edildi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Fransa ekibi Angersa komando eğitimi

Fransa ekibi Angersa komando eğitimi

Fransa ekibi Angersa komando eğitimi

Fransa ekibi Angersa komando eğitimi

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