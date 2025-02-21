Fransa Eğitim Bakanı: Cinsel istismar iddialarında devlet üzerine düşeni yapmadı

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Bakan Borne, konuk olduğu RMC ve BFMTV kanallarının ortak yayınında, Betharram Katolik Okulu’ndaki şiddet ve cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Devletin bu konuyla ilgili üzerine düşeni yapmadığını dile getiren Borne, bu iddialarla ilgili neden daha erken harekete geçilmediğine anlam vermenin zor olduğunu söyledi. Borne, mağdurların konuşmaya devam etmesi için hükümetin çalışmalarını sürdürmesini istediğini ifade etti. Fransa’da devlet ile sözleşmeli özel okullara yönelik denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Borne, ülkede 2 yıl içinde bu özel okulların yüzde 40’ında rektörler tarafından denetim yapılmasını hedeflediklerini kaydetti.

BAŞBAKAN İSTİSMAR İDDİALARINI GÖRMEZDEN GELMEKLE SUÇLANIYOR

Mediapart internet sitesinin, bu ay yayımladığı haberde 1993-1997 yıllarında Eğitim Bakanlığı görevini yürüten mevcut Başbakan François Bayrou’nun, söz konusu özel okuldaki çocukların cinsel istismara ve fiziksel şiddete uğradığı iddialarından 1990’lı yıllarda haberdar olduğu ileri sürülmüştü. Muhalefet kanadından gelen sorular üzerine Bayrou, 11 Şubat’ta Mecliste yaptığı konuşmada, eğitim bakanıyken bu okulla ilgili herhangi bir şiddet veya cinsel istismar suçlamasıyla ilgili bilgilendirilmediğini savunmuştu. Notre-Dame de Betharram’ın eski 112 öğrencisinin şikayeti üzerine Pau Savcılığı, geçen yıl okulda 1960-2011 yıllarında yaşandığı iddia edilen şiddet ve cinsel istismarla ilgili soruşturma başlatmıştı.