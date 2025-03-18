Fransa-Cezayir arasındaki sınır dışı krizi derinleşiyor!

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Cezayir’in Fransa’dan sınır dışı edilen vatandaşlarını ülke topraklarına kabul etmeyerek geri göndermesi ikili ilişkilerde gerginliğin dozunu artırdı. Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, TF1 kanalına yaptığı açıklamada, Cezayir Büyükelçisinin geri çekilmesini istedi. Darmanin, “Fransa’da Cezayir’in aylardır büyükelçisi yok ama bizim hala Cezayir Büyükelçimiz bulunuyor. Bence onu geri çağırmamız gerekiyor” dedi. Darmanin, Cezayirlilere yönelik diplomatik vize kolaylığının da kaldırılmasını istedi. Benzer şekilde İçişleri Bakanı Bruno Retailleau da X hesabından yaptığı paylaşımda Cezayir’in kendi vatandaşlarını ülke topraklarına kabul etmeyerek Fransa’ya geri göndermesine karşı bu ülkeye 2007 tarihli anlaşma ile sağlanan diplomatik vize kolaylığının kaldırılmasını talep etmişti.

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CEZAYİR GERİ GÖNDERDİ

Cezayir hükümeti, Fransa’nın sınır dışı ettiği Doualemn isimli sosyal medya fenomeninin 9 Ocak’ta ülkeye girişine izin vermemişti. Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki mahkemede 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve Fransa’ya giriş yasağı getirilen 30 yaşındaki Cezayir vatandaşı 12 Şubat’ta ülkesine geri gönderilmiş ancak Cezayir hükümeti bu kişinin de ülkeye girişine izin vermemişti.

İKİLİ İLİŞKİLER SON YILLARDA GERGİN SEYREDİYOR

Fransa’nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas’ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, Temmuz 2024’te Fransa’nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris’teki büyükelçisini geri çekmişti. İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor. Bu sorunlar arasında, Fransız yetkililerin yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris’teki İnsan Müzesi’nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, Fransa’nın 1960-1966 yılları arasında Cezayir Çölü’nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.