Fransa 21 camiyi daha kapattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca az önce açıkladı Müjdeyi bu sözlerle duyurduBakan Koca az önce açıkladı! Müjdeyi bu sözlerle duyurdu#Sağlık Bakanlığı
Görülmemiş hata sonrası kura yeniden çekilecek UEFA resmen açıkladı...Görülmemiş hata sonrası kura yeniden çekilecek! UEFA resmen açıkladı...#Şampiyonlar Ligi
Omicron tüm planları bozdu... Gizem çözüldü İşte nedeniOmicron tüm planları bozdu... Gizem çözüldü! İşte nedeni#Omicron Varyantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor İstanbulda ekonomi zirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor! İstanbul'da ekonomi zirvesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından piyasaya 4üncü müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya 4'üncü müdahale#Merkez Bankası
Omicron varyantı Türkiyede Yurt dışı bağlantıları var mı İzmir Valisiinden açıklamaOmicron varyantı Türkiye'de! Yurt dışı bağlantıları var mı? İzmir Valisi'inden açıklama#Omicron
Yolculukların karbonu... Hangi ulaşım seçeneği ile ne kadar ayak izi bırakıyoruzYolculukların karbonu... Hangi ulaşım seçeneği ile ne kadar ayak izi bırakıyoruz?#İklim Krizi
Tam 68 yıldır savaşıyorlar... Bu sözler ile duyurdu: Prensipte anlaştıkTam 68 yıldır savaşıyorlar... Bu sözler ile duyurdu: Prensipte anlaştık #Kuzey Kore
Seren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişimSeren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişim!#Seren Serengil
Asgari ücrette kritik gün Zam bugün açıklanacak mı İşte önemli gelişmelerAsgari ücrette kritik gün! Zam bugün açıklanacak mı? İşte önemli gelişmeler#Asgari Ücret
Süt fiyatlarındaki artışa tepki: Fahiş fiyat değil, vurgun buSüt fiyatlarındaki artışa tepki: Fahiş fiyat değil, vurgun bu#Süt
Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında tarih verdi: Marmaraya kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen canlı yayında tarih verdi: Marmara'ya kar geliyor#Meteoroloji
Tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadıTüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı#Naomie Harris
İşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladıİşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladı #Miss Universe
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...#İngiltere Kraliyet Ailesi
HABERLERAvrupa Haberleri

Fransa 21 camiyi daha kapattı

#Fransa#Gerald Darmanin#AVRUPADAN HABERLER
Fransa 21 camiyi daha kapattı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘ayrılıkçı’ oldukları şüphesiyle 21 caminin kapatıldığını, 99 caminin ise gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler’ yasası kapsamında 2 bin 600 camiden 99’unun ‘ayrılıkçılık’ şüphesiyle istihbarat servisleri tarafından gözetim altında olduğunu ve bütün camilerin denetimden geçtiğini söyledi. Darmanin denetim altında olan camilerden 21’inin kapatıldığını belirtirken, “2 bin 600 Müslüman ibadethanesinden 99 caminin ayrılıkçı olduğundan şüphelenildi. İsteğim üzerine bu 99 caminin tümü son birkaç ayda kontrol edildi ve 21’i kapatıldı” ifadelerini kullandı. Gündemde 6 caminin daha kapatılmasının olduğunu ve camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini de kaydeden Darmanin, “Ayrılıkçı olduğundan şüphelenilen diğer camiler de kontrol edilmeye devam ediyor ve 6 caminin de kapatılması planlanıyor” dedi.

YASA ÖTEKİLEŞTİRİYOR
Fransa’da ağustos ayında yürürlüğe giren ‘Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler’ yasası kamu hizmetinde tarafsızlık, cumhuriyet değerleri ile prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, aile içi eğitimin ve özel okulların denetlenmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda şeffaf ve denetlenebilir olması konularını kapsıyor. Yasa, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından da eleştiriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Gerald Darmanin#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!

#Emmett Till