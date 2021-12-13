Fransa 21 camiyi daha kapattı

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler’ yasası kapsamında 2 bin 600 camiden 99’unun ‘ayrılıkçılık’ şüphesiyle istihbarat servisleri tarafından gözetim altında olduğunu ve bütün camilerin denetimden geçtiğini söyledi. Darmanin denetim altında olan camilerden 21’inin kapatıldığını belirtirken, “2 bin 600 Müslüman ibadethanesinden 99 caminin ayrılıkçı olduğundan şüphelenildi. İsteğim üzerine bu 99 caminin tümü son birkaç ayda kontrol edildi ve 21’i kapatıldı” ifadelerini kullandı. Gündemde 6 caminin daha kapatılmasının olduğunu ve camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini de kaydeden Darmanin, “Ayrılıkçı olduğundan şüphelenilen diğer camiler de kontrol edilmeye devam ediyor ve 6 caminin de kapatılması planlanıyor” dedi.

YASA ÖTEKİLEŞTİRİYOR

Fransa’da ağustos ayında yürürlüğe giren ‘Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler’ yasası kamu hizmetinde tarafsızlık, cumhuriyet değerleri ile prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, aile içi eğitimin ve özel okulların denetlenmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda şeffaf ve denetlenebilir olması konularını kapsıyor. Yasa, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından da eleştiriliyor.