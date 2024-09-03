Frankfurt’un yeni ‘şehir yazarı’ Dinçer Güçyeter!

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ŞENLİKTEKİ ilginç imgelerle bezenmiş, ‘Bana Bir Ponny Al!’ başlıklı konuşmasında yaptığı işi “Ben yazı yazıyorum” diyerek tanımlayarak, edebi yazı türleri arasındaki farkları önemsemediğini belirtti. Konuşmasının sonunda dinleyiciler arasındaki oğlu Yılmaz’ı da sahneye çağırarak, onunla ‘entegrasyon’ tartışmaları üzerine kısa bir diyaloğa giren Güçyeter, geçen yıl aldığı ‘Leipzig Kitap Fuarı’ ödülünün ardından en az 30 kez Almanya’nın doğusuna gittiğini ve her defasında sıcak bir biçimde karşılandığını söyledi. Güçyeter’in Frankfurt’taki ‘şehir yazarlığı’ dönemine ilişkin “Her paslı pislikten şiirler çıkaracağım” sözleri de yeni eserler vereceğine dair mesaj olarak kabul edildi. Hakan Eren’in konseriyle devam eden şenliğe Frankfurt’tan çok sayıda edebiyatsever katıldı.

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STEINMEIER’İN TÜRKİYE HEYETİNDE YER ALDI

Bu yıl Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’le birlikte Türkiye’yi ziyaret Almanya heyetinde yer alan Güçyeter, günümüz Alman edebiyatının tanınmış yazar ve şairleri arasında. Son olarak ‘Else Lasker Schüler Şiir Ödülü’nü alan Güçyeter, geçen yıl da 1961’de Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçünü başlatan anlaşmanın ardından bu ülkeye gelen kendi ailesinin öyküsünü anlattığı romanı ‘Unser Deutschlandmaerchen’ (Bizim Almanya Masalımız) ile Leipzig Kitap Fuarı Ödülü’ne layık görülmüştü. Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Düsseldorf yakınlarnıdaki Nettetal’da 1979 yılında dünyaya gelen Güçyeter, meslek eğitimini bitirdikten sonra uzun yıllar bir firmada teknik eleman olarak çalışırken, buna paralel olarak da 2012 yılında kendi yayınevini (Elif Verlag) kurarak, yayıncılığa başladı. Yayıneviyle hem kendi yazdıklarını, hem genç yazar ve şairlerin eserlerini yayınladığı gibi Türkiye’den çağdaş şairlerin kitaplarını da Almanca’ya kavuşturdu.





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EN SAYGIN EDEBİYAT ÖDÜLLERİNDEN

Bergen Enkheim’da 1974 yılından bu yana verilen ‘şehir yazarlığı’, Frankfurt’un en saygın edebiyat ödüllerinden. Edebiyatçılar ve yerel temsilcilerden oluşan bir jüri tarafından belirlenen ‘şehir yazarı’, 20 bin Euro’luk para ödülüne hak kazanıyor ve bir yıl boyunca kendisine tahsis edilen bir evde kalıp, burada çeşitli edebi etkinliklere öncülük ediyor. Şimdiye kadarki 50 ‘şehir yazarı’ arasında daha sonra Nobel Edebiyat Ödülü alan yazarlar da bulunuyor. Almanya’da yaşayan ve Almanca yazan tanınmış Türkiye kökenli yazarlardan Emine Sevgi Özdamar da 2003-2004 döneminde ‘Bergen Enkheim Şehir Yazarı’ görevini ve ünvanını taşımıştı.

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