Frankfurt’un örnek göçmenleri!

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ALMANYA demokrasi tarihinin en önemli mekânlarından, halk tarafından seçilen ilk parlamentoya ev sahipliği yapan Paulskirche’de gerçekleştirilen bir törenle onurlandırılan ve topluma tanıtılan 20 kişiden üçü Türkiye kökenli. ATİYAB (Almanya Ticaret ve Yatırım Birliği Hessen) Başkanı Hatice Çavuş, Modacı Cem Mustafa Abacı ve İş İnsanı Hulisi Bayam ile kökenleri Azerbaycan’dan Romanya’ya 15 farklı ülkeye uzanan ve yaşamlarını Frankfurt’ta sürdüren çalışkan, başarılı ve örnek insan için düzenlenen törene toplumun çeşitli kesimlerinden yüzlerce kişi katıldı. Yaşam öyküleri, daha önceki yıllarda olduğu gibi ‘Göçmen Kökenli Öne Çıkan Kişiler’ başlığı altında yayımlanan bir kitapçıkta bir araya getirilen 20 kişinin yarısı başarılı kadınlardan oluşuyor. KAV’ın aynı ad altında 2016 yılında başlattığı ve pandemi nedeniyle 2020’den sonra üç yıl ara verilen proje, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi ve Frankfurt’un eğitim, kültür, bilim ve diğer sosyal alanlarda faaliyet gösteren köklü sivil toplum kurumlarından ‘Politeknik Toplum Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.



Ukrayna ve İsrail kökenli genç sanatçılar Naina Doroshenko ve Ana Agre’nin mini konseriyle başlayan törende konuşan Frankfurt Belediye Başkanı Dr. Nargess Eskandari-Grünberg, “Bugün öne çıkan 20 kişi dünyanın çeşitli yerlerinden geliyorlar, her birinin ayrı bir öyküsü, ayrı mücadelesi ve başarısı var. Ama hepimizin ortak şehri Frankfurt, onları birleştiriyor. Onların gayretleri, sorumluluk üstlenmeleri ve toplumu şekillendirmede aktif rol almaları buradaki birlikte yaşam ve toplumsal bağlarımız için çok değerli. Frankfurt, memleketimiz, Almanya’daki en çeşitli (çok kültürlü) şehir. Hemşehirlilerimizin yarısından fazlasının bir göç geçmişi var ve 180’den fazla ülkeden insanlar burada yaşıyor, çalışıyor. Bu çeşitlilik kesinlikle soyut bir kavram değil, bize güç ve ilham veriyor, şehrimizi zenginleştiriyor. Bugün burada onurlandırılan kişilerin öyküleri toplumdaki çeşitliliği korumak için sorumluluk üstlenmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Aşırı sağın güçlendiği, popülist eğilimlerin toplumu bölmeye çalıştığı bu dönemde çeşitlilik, saygı ve birliktelik için kararlı bir şekilde gayret göstermeliyiz. Şehrimizi, çeşitliliğiyle birlikte savunmak ve güçlendirmek bizim elimizde. Biz aşırı sağa, hoşgörüsüzlüğe, dışlamacılığa ve nefrete karşı toplumu koruyan güvenlik duvarıyız. Her birimiz bunun için birşeyler yapabilir ve yapmalıdır” dedi.KAV Başkanı Jumas Medoff ve ‘Politeknik Toplum Vakfı’ Başkanı Prof. Dr. Frank E. P. Dievernich de konuşmalarında bu törende ödüllendirilen kişilerin başarı öyküleri ve çalışmalarıyla tüm topluma ‘örnek kişilikler’ olduklarını vurguladılar. Medoff, Politeknik Toplum Vakfı’nın desteğiyle yayımlanan kitabın Frankfurt’ta okullara, dil kurslarına, kütüphaneler gibi kurumlara dağıtılarak, göçmen kökenlilerin öykülerinin en geniş kesimlere ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Yurt dışında bulunan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef’in video mesajıyla katıldığı törende Frankfurt’un göçmen kökenli örnek hemşehrileri kökenleri ve başarı öyküleriyle belirtilerek birer birer tanıtıldılar. Cem Mustafa Abacı (modacı), Hatice Çavuş (vergi danışmanı), Hulisi Bayam (iş insanı), Dr. Khayal Gasımlı (hekim, Azerbaycan), Azamat Karimov (yargıç, Tacikistan-Özbekistan), Almasa Muratoviç (vergi danışmanı, Bosna-Hersek), Niamatullah Turkmani (üniversite öğrencisi, Afganistan), Mana Farivar (üniversite öğrencisi, İran), Prof. Dr. Puria Rarvini (diş hekimi, İran), Prof. Dr. Rana Alsoufi (ilahiyatçı, Ürdün), Prof. Dr. Eleftherios Archavlis (cerrah, Yunanistan), Prof. Dr. Galina Putjata (dil bilimci, Ukrayna), Mariana Shumliakivska (üniversite öğrencisi, Ukrayna), Dr. Petia Keine (hekim, Bulgaristan), Dr. Andrijana Kersic (hekim, Sırbistan), Slavko Todic (iş insanı, Sırbistan), Nikola Alicia Kowal (üniversite öğrencisi, Polonya), Kapil Kumar (iş insanı, Hindistan), Boris Markiç (iş insanı, Hırvatistan), Ionna-Carmen Moldovan (üniversite öğrencisi, Romanya).