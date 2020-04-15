Frankfurt'tan taraftarlara çağrı: Bilet paralarınızı geri almayın

Frankfurt yönetimi, bu sezon maçlarının oynanması yönünde karar alınırsa sahasında beş maça çıkacak. Taraftarlar bu beş maçın biletlerini ise koronavirüs krizi öncesinde satın almıştı.

Frankfurt yönetimi bu maçlar için satılan biletlerin ve sezonluk kartlar için taraftarlarına :“Bundesliga maçları oynanmaması durumunda paraları kulübe bağışlayın veya hiç talep etmeyin” çağrısı yaptı. Frankfurt Yönetim Kurulu üyesi Axel Hellmann çağrısında “Elbette paraya ihtiyacı olan tüm taraftarlarımızı anlıyoruz. Onlar bilet paralarını talep ederse ödeyeceğiz” dedi.