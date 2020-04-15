MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriFrankfurt'tan taraftarlara çağrı: Bilet paralarınızı geri almayın
GeriAvrupa Frankfurt'tan taraftarlara çağrı: Bilet paralarınızı geri almayın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 15.04.2020 - 10:20,Son Güncelleme:

Frankfurt'tan taraftarlara çağrı: Bilet paralarınızı geri almayın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Frankfurt'tan taraftarlara çağrı: Bilet paralarınızı geri almayın
Abone Olgoogle-news

BUNDESLIGA ekiplerinden Eintracht Frankfurt, taraftarlarına yaptığı çağrıda maçların iptal edilmesi durumunda ödedikleri bilet paralarını talep etmemelerini istedi.

Frankfurt yönetimi, bu sezon maçlarının oynanması yönünde karar alınırsa sahasında beş maça çıkacak. Taraftarlar bu beş maçın biletlerini ise koronavirüs krizi öncesinde satın almıştı.
Frankfurt yönetimi bu maçlar için satılan biletlerin ve sezonluk kartlar için taraftarlarına :“Bundesliga maçları oynanmaması durumunda paraları kulübe bağışlayın veya hiç talep etmeyin” çağrısı yaptı. Frankfurt Yönetim Kurulu üyesi Axel Hellmann çağrısında “Elbette paraya ihtiyacı olan tüm taraftarlarımızı anlıyoruz. Onlar bilet paralarını talep ederse ödeyeceğiz” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle