Frankfurt’taki cinayetin nedeni kan davasıymış!

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ALMANYA’nın konuştuğu cinayetin ardından kan davası çıktı. Baden-Württemberg eyaletine bağlı Lahr kentinde döner büfesi işleten Kemal Ö., Antalya’da öldürülen aşiret mensubu akrabası Ahmet Özdakak’ın intikamını almak için cinayet işledi. Frankfurt’ta öldürülen 27 yaşındaki Hakim E.’nin ise yaklaşık iki ay önce, Özdakak ailesinden 46 yaşındaki Ahmet Özdakak’ı Antalya’da 12 kurşunla öldürerek kaçtığı belirtildi. İddialara göre Hakim E.’nin izini internetten süren Özdakak ailesi, yerini tespit ettikten sonra durumu Lahr kentinde yaşayan Kemal Ö.’ye aktardı.

İNTİKAM KORKUSUYLA ALMAYA’YA GELMİŞ

Salı günü akşam saat 21.00 sularında Frankfurt ana tren garında kurbanını yakalayan Kemal Ö., soğukkanlı bir şekilde arkadan yaklaştığı Hakim E.’nin kafasına ateş etti. Kurbanın yere düşmesinden sonra yerde iki el daha ateş eden fail Kemal Ö., ardından kaçmaya çalıştığı sırada 7 No’lu peron girişinde federal polis tarafından yakalandı. Zanlının sorgusunda şu ana kadar ifade vermediği iddia edildi. Antalya’da öldürülen Ahmet Özdakak’ın, Frankfurt’taki katil zanlısının yeğeni olduğu öğrenildi. Almanya’da ikamet kaydı bulunmayan 27 yaşındaki Hakim E.’nin Almanya’ya nasıl geldiği bilinmiyor. Hakim E.’nin Urfa’nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı Çuvanlı aşiretinden olduğu belirtiliyor. Antalya’da cinayet işledikten sonra intikam korkusuyla yaklaşık iki ay önce Almanya’ya gelen Hakim E.’nin bir süre Almanya’daki akrabalarının yanına sığındığı kaydedildi.