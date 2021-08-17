Frankfurt’ta yeniden yüz yüze tiyatro!

FRANKFURT’un gelenekselleşen Türk Tiyatro Festivali için geri sayım başladı. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle bazı etkinlikleriyle sanal ortama taşınan festivalin yedincisi iki yıllık aradan sonra yeniden yüz yüze olacak. 1-7 Eylül tarihlerinde, kentin en önemli tiyatrolarından ‘Volksbühne Frankfurt’ta gerçekleştirilecek festival programı biri çocuklara yönelik altı oyun, yedi atölye ve dört söyleşi içeriyor.

ALMANCA ÜST YAZI OLACAK

Türkiye’deki devlet ve özel tiyatroların programlarından, Frankfurt’ta sahnelenmek üzere seçilen oyunlar şöyle: ‘Bizim Yunus’, ‘Kürk Mantolu Madonna’, ‘Misafir’, ‘Plastik Aşklar’, ‘Bir Garip Orhan Veli’ ve ‘Rafadan Tayfa’ (çocuk oyunu). Oyunların hemen hepsi Almanca üst yazılı olarak sahnelecek. İçinde bulunduğumuz 2021’in büyük Ozan Yunus Emre’nin ölümünün 700’üncü ve Türkiye’den Avrupa’ya iş gücü göçünün 60’ıncı yılı olmasının festivaldeki oyunların seçilmesinde esin kaynağı olduğu açıklandı.

‘HÜRRİYET TANIKLIĞINDA GÖÇÜN 50 YILI’ SERGİSİ

Festival programı Türkiye’den Avrupa’ya göçünü ‘Frankfurt Tren Garı’nda göçmen işçiler mizanseniyle canlandıracak bir etkinlik içeriyor. Avrupa kültür tarihinden önemli isimlerin de anılacağı etkinlik, 5 Eylül Pazar günü Frankfurt Tren Garı’nda başlayacak ve festivalin gerçekleştirileceği ‘Volksbühne’ye kadar sürecek bir yürürüyüş olarak devam edecek. Festival boyunca ‘Volkbühne’ girişinde ayrıca göçün 50’nci yılında Hürriyet gazetesi tarafından gerçekleştirilen ‘Hürriyet Tanıklığında Göçün 50 Yılı’ sergisinin bir bölümü, 60’ıncı yıl vesilesiyle güncelleştirilmiş olarak sergilenecek.

ATÖLYE VE SÖYLEŞİLER

Atölye ve söyleşiler de festivalin onursal başkanları Ayla Algan, Haldun Dormen, Tamer Levent ve Ayşenil Samlıoğlu ile Oya Başar, Perihan Savaş, Zerrin Tekindor, Selçuk Yöntem, Turgay Tanülkü, Atilla Şendil ve Reha Özcan gibi tiyatro sanatçılarıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un katılımıyla gerçekleştirilecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın desteklediği festival, Hessen Bilim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Hilime Arslaner, Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’in himayesinde düzenleniyor.

‘BANA SENİ GEREK SENİ’

UNESCO’nun 2021 yılını, ölümünün 700’üncü yılı vesilesileyle Yunus Emre yılı ilan etmesi festivale ayrı bir değer kazandırıyor. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, “Birlik düşüncesini taşıyan Yunus’un her kapıyı açan sevgi, barış, insan, doğa, hoşgörü ve kardeşlik dili, ölümünün 700’üncü yılında da evrenselliğini halen koruyor. Eserleri bugün dahi herkesi kucaklamaya devam ediyor. Festivalimizin onursal başkanlarından Ayla Algan’ın ‘Bana seni gerek seni’ plağıyla Yunus’u dünyaya tanıtan isimler arasında yer alması ayrı bir gurur kaynağımız” dedi.

Frankfurt Tiyatro Festivali programları için internet üzerinden reservasyon yapılabilir. Etkinlikleri izleyebilmek için korona önlemleri gereğince ‘3G’ (iki doz aşı olarak aşı belgesi almış olanlar, hastalığı atlatmış olanlar ya da negatif sonuçlu güncel korona testi olanlar) koşullarından yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgi ve reservasyon için: www.tiyatrofrankfurt.com ve Tiyatro Frankfurt’un sosyal medya hesapları.

Oyunlar

Bizim Yunus

1 Eylül Çarşamba, saat 19.00

Yunu Emre’yle gönüldeş yaşamış, içinde Yunus’un şevkini duymuş demiryolu makasçısı Adem’in hikayesi. Ankara Devlet Tiyatrosu

Yazar: Sönmez Atasoy, Yönetmen: Mustafa Kurt, Oyuncu: Alpay Ulusoy



Misafir

2 Eylül Perşembe, saat 19.00

Almanya’ya gitmek için büyük çabalar harcayan ve sonunda bunu başarıp, yıllar sonra memleketine dönen Musa’nın traji komik hikayesi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Yazar: Bilgesu Erenus, Yönetmen: Mustafa Kurt.

Kürk Mantolu Madonna

3 Eylül Cuma, saat 19.00

Türkçenin büyük yazarlarından Sebahattin Ali’nin aynı adlı romanından uyarlanan oyunda babasının isteği üzerine sabunculuğu öğrenmek üzere Berlin’e gönderilen içine kapanık Raif’in burada yaşadığı aşkın öyküsü. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu.

Yazar: Sebahattin Ali, Oyunlaştıran: Nilbanu Engindeniz Yönetmen: Uğur Çınar, Oyuncular: Mustafa Murat Latifoğlu, Semih Algül, Dicle Çiçek, Seda Özdemir, Eylül Aldanmaz, Şükran Poyrazlı



Plastik Aşklar

4 Eylül Cumartesi, saat 19.00

Eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev’le, çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber, saf Sezen’in yüzleşmeleri, gelgitleri, hayatla, kendileriyle ve ortak aşklarıyla hesaplaşmaları. Anatolia Entertaintment

Yazar: Ali Cüneyt Kılıcıoğlu, Yönetmen: Orçun Ucal, Oyuncular: Oya Başar, Begüm Birgören



Rafadan Tayfa

5 Eylül Pazar, saat 11.00 ve 13.00

TRT Çocuk’ta yayınlanan çizgi filmden uyarlanan çocuk müzikali. Hayri, Mert ve Kamil konser vermek için gruba vokalist ararlar. Bu arada komik olaylar yaşanır. Vokalist bulununca da Hale ve Sevim’in katkılarıyla konserler başlar. PSM Ankara

Yazar ve Yönetmen: Alpay Ulusoy. Yapım: MÜSSED (Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitim Derneği)



Bir Garip Orhan Veli

5 Eylül Pazar, saat 19.00

Ölümsüz şair Orhan Veli’nin dizeleri usta yazar Murathan Mungan’ın kaleminden, teknolojinin ve müziğin harmanlandığı modern bir yorumla sahneleniyor. Reha Özcan Kumpanyası

Yazar: Murathan Mungan, Yönetmen: Murat Sarı ve Ayşegül Hardern, Oyuncu: Reha Özcan