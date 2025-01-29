Frankfurt’ta yapay zekâ konferansı

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TÜRKİYE’nin bu konuda önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Cem Say’ın verdiği ‘Yapay Zekâ Devrimi’ konferansına Frankfurt ve çevresinden yaklaşık 100 kişi katıldı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Say, konferansında yapay zekâ teknolojilerindeki son gelişmeleri ve bu devrimin toplumlar üzerindeki etkilerini ele aldı, yapay zekâ sistemlerinin nasıl çalıştığını, neyi yapıp neyi yapamayacaklarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Türkiye’nin bu alandaki bilimsel birikimine de değinen Prof. Say, sunumunda teknolojilerin çok büyük bir hızla değişen doğasının insanlar ve toplumlar üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalara da yer verdi.

TMMB Başkanı Demir Ceylan, Prof. Dr. Cem Say

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Prof. Say, sunumunun ardından ‘50 Soruda Yapay Zekâ’, ‘Yeni Dünya, Yeni Ağ’ ve ‘En Hakiki Mürşit’ adlı kitaplarını imzaladı.

TMMB Başkanı Demir Ceylan da Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki bilimsel birikimini uluslararası platformlara taşıyan Prof. Say’a toplantının ardından teşekkür plaketi takdim etti. Ceylan bu etkinliğin Almanya’daki Türk mühendis ve mimarların teknolojik gelişmeleri yakından takip etme misyonuna önemli bir katkı sağladığını söyledi.