Frankfurt’ta yapay zeka etkinliği! ‘Dikkat Dikkat! Yapay Zeka’

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KONUNUN uzmanı olmayanlara da açık olan etkinlik yarın akşam Frankfurt Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Avrupa Hürriyet’in de desteklediği etkinlikte yapay zekayla ilgili gelişmeleri TMMB Yönetim Kurulu’ndan Matematik Mühendisi Bülent Aydın anlatacak. Almanya’daki Türkiye kökenli mühendis ve mimarların meslek birliği olarak faaliyetlerini sürdüren TMMB’den yapılan açıklama şöyle: “İkinci Dünya Savaşı’nın ardından dijital bilgisayarların geliştirilmeye başlanmasıyla, insanlık, insan gibi düşünebilen bir makine geliştirme arzusunun bir ürünü olan yapay zeka (AI), bu yüzyılın başına kadar inişli çıkışlı bir gelişim süreci izlemiştir. Ancak teknolojik ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle teorik çalışmaların ve bazı özel işlevlere sahip sistemlerin geliştirilmesinin ötesine geçememiştir. Yapay zeka alanında çalışan bilim insanlarının bile beklemediği kadar güçlü sinir ağları (derin öğrenme) teknikleriyle geliştirilmiş yapay zeka uygulaması ChatGPT, 2022 yılının son çeyreğinde dünya çapında kullanıma sunulduğunda, insanlık ilk kez bu teknolojiyi kullanma fırsatı buldu. Bugüne kadar hiçbir teknolojik ürün, bir yıldan kısa sürede dünya üzerindeki milyarlarca insanı kullanıcı haline getirmeyi başaramamıştır. Gün geçmiyor ki yapay zekayla geliştirilmiş, insanın yaratıcı gücünü elinden alabilecek yeni bir ürün ortaya çıkmasın. Pandemiyle daha fazla dijitalleşen insan hayatı, bu yeni yaşam şekline tam olarak uyum sağlayamamışken, ardından gelen yapay zeka dalgası dünyada insana ve ona ait olan her şey üzerinde büyük bir dönüşümü tetiklemiş gibi görünüyor. Yaşadığımız ve yaşayacağımız bu değişimi analiz edebilmenin, var oluşsal kaygılarımızı (iş kaybı vb.), korkularımızı yenebilmenin öncelikli yolu yapay zekanın ne olduğunu, hikâyesini ve elbette arkasındaki tetikleyici güçleri tanımaktan geçiyor. Bu nedenle, TMMB e.V. ailesi olarak 2019 yılında başlattığımız ve pandemi döneminde sanal ortama taşıdığımız DataTalks@TMMB etkinlik serimizin bir sonraki buluşmasını ‘Dikkat Dikkat! Yapay Zeka’ olarak adlandırdık.”

Etkinlik, 17 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 19.00’dan itibaren ‘Höhenstr. 44, 60326 Frankfurt Main’ adresindeki Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.