Frankfurt’ta Türk kahvesi etkinliği

Haberin Devamı

FRANKFURT Başkonsolosluğu ve Frankfurt Kültür Ataşeliği, Türk kahvesinin Almanya’da tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli temaslarda bulunuyor. Bu çerçevede, Frankfurt Kültür Ataşeliği tarafından ‘turkishculturefrankfurt’ Instagram hesabı üzerinden “Yabancı bir arkadaşına bir fincan Türk kahvesi ikram et” temalı ödüllü bir fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışma ve Türk Kahvesi Günü’nü duyurmak için hazırlanan İngilizce, Almanca ve Türkçe posterler, Türk marketleri ile bazı kurumlara dağıtıldı. Bu çalışmaların, Türk kahvesinin kültürel değerini Avrupa kamuoyuna daha geniş ölçekte aktarması hedefleniyor. Bu çerçevede yapılan ilk çalışma, Frankfurt Kültür Ataşeliği tarafından turkishculturefrankfurt Instagram sayfasında “Yabancı bir arkadaşına bir fincan Türk Kahvesi ikram et” temalı ödüllü bir fotoğraf yarışması düzenlenmesi oldu. Hem yarışmayı hem de Türk Kahvesi Günü’nü duyurmak maksadıyla İngilizce, Almanca ve Türkçe posterler yapıldı. Bu görseller, Türk marketlerine ve birtakım kurumlara dağıtıldı.

Haberin Devamı

CAZİP BİR DENEYİM

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bastırılan Türk kahvesi hakkındaki tanıtım malzemeleri ilgili yerlere gönderildi, Türk marketlerinde yapılan etkinliklerde kullanıldı ve gastronomi turizminde Türk kahvesi cazip bir deneyim olarak yansıtıldı. Frankfurt Başkonsolosu Sayın İlknur Akdevelioğlu Alman makamlarına ve yabancı ülke misyonlarına yaptığı ziyaretlerde kahve fincan takımı hediye etti. Başkonsolosluğa gelen Alman ve yabancı ziyaretçilere Türk kahve kültürü hakkında konuşmalar yapıldı ve Türk kahvesi ikram edildi. Dünya Türk Kahvesi gününden yaklaşık iki hafta önce başlatılan bu çalışmalar, 5 Aralık tarihinde aşağıda yapılan faaliyetlerle devam etti.

VICTOR GOLLANCZ-HAUS YAŞLI BAKIM EVİ’NE ZİYARET

Kahve kültürünün manasına uygun ve yaşlılara hürmetin kültürümüzün mühim bir parçası olduğu düşüncesiyle 5 Aralık gününün ilk ziyareti, Frankfurt’un merkezi semtlerinden birinde bulunan yaşlılar evine yapıldı. Ziyaret edilen yaşlılar yurdunda yüksek oranda Türk, diğer Müslüman milletler, Almanlar ve diğer yabancılar iç içe yaşamakta olup kurum personeli de çeşitli inanç ve milletlerden oluşuyor. Türk cemiyet hayatının birçok kurumunda faaliyet gösteren Dr. Hüseyin Kurt ve Mustafa Kasalak tarafından düzenlenen programda, geleneksel Türk müziği çalındı, geleneksel kıyafetler giyinen görevliler çeşitli kökenlerden gelen yaşılara Türk kahvesi ikramında bulundu. Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu ve Kültür Ataşesi Ferruh Parmaksız yurt sakinlerine Türkçe ve Almanca hitap ederek Türk kahvesinin Türk kültüründeki yerini ve manasını anlattı, yaşlılara saygının kültürümüzdeki önemini vurguladı. Ziyaret vesilesiyle Başkonsolosluğumuzca yurda hediyeler takdim edildi.

Haberin Devamı

MARKET ZİYARETLERİ

Frankfurt’un önemli noktalarında bulunan ve 5 Aralık vesilesiyle Türk kahvesi tanıtım standı kurup bu vesileyle çeşitli kampanyalar yapan Tansaş, Main Markt ve Inter Markt ziyaret edildi. Bu marketlerde açılan kahve tanıtım stantlarında müşterilere Türk kahvesi ikram edildi, kahvenin yanı sıra lokum, incir, kayısı gibi Türk menşeli ürünlerin tanıtımı yapıldı. Kahve odağında yapılan market ziyaretlerinde Türk menşeli ürünlerin Almanya’daki pazar payının artırılması ve sektörün sorunları hakkında görüş alışverişi yapıldı; gıda sektöründeki iş insanlarımızın sorunlarının çözümü için geleceğe yönelik çalışmalar planlandı. Ahinur şirketinin sahibi Ahmet Çetinkaya, Çillioğlu şirketinin satış Müdürü Hasan Çıbıkçı, Avrupa Türk Gıdacılar ve Perakendiciler Platformu Kurucu ve Yöneticisi Sayın Volkan Aydın tüm bu faaliyetlere fikir ve organizasyon desteği verdi; tüm gün yapılan ziyaretlere eşlik etti.